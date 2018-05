Massaquano (Vico Equense). La Parrocchia “San Giovanni Battista” e la Regia Arciconfraternita “S. Maria a Chieia” di Massaquano presentano la Festa di Santa Maria a Chieia, con una davvero buona notizia: la riapertura parziale della chiesa parrocchiale danneggiata dal nubifragio e dai violenti fulmini dello scorso novembre (QUI mio precedente articolo).

Infatti i lavori di consolidamento della cupola sono già terminati ma resta soltanto l’impianto elettrico da completare e per ora i lavori sono ancora in corso. Per questo però servono molti altri ingenti fondi che si spera recuperare tramite le varie iniziative messe in campo per questa festa, come anche la lotteria benefica. L’impianto campanario invece, è stato recuperato tramite i fondi ricevuti alla scorsa festa di Santa Lucia.

Continuano quindi anche le attività dei giovani e per i giovani di Massaquano, che vanno alla riscoperta delle tradizioni locali. Partendo dalla settimana Santa, si continuerà anche con altre iniziative per la prossima festa patronale di San Giovanni Battista.

PROGRAMMA

Sabato 19 maggio, ore 19,00 Santa Messa e Benedizione della fiera con la Solenne riapertura della Chiesa parrocchiale

ore 20,00: Apertura della XXXI° “Fiera del ricamo”

Domenica 20 maggio: Solennità della Pentecoste

SS. Messe alle ore 7,00 – 10,30 – 19,00

Ore 20.00, Salone Parrocchiale: presentazione del Libro: “ATTIVITÀ PASTORALI DI UN PARROCO” a cura del parroco emerito di Massaquano don Antonio Guida

Lunedì 21 maggio: Vigilia di Santa Maria a Chieia

Ore 17,30 – Pellegrinaggio alla grotta presso il convento di San Francesco per un omaggio floreale alla Madonna e Canto del Vespro in comunione con i frati francescani.

Ore 21,00, Chiesa Parrocchiale: VEGLIA MARIANA e S. Messa

Martedì 22 maggio: Festa di S. Maria a Chieia

SS. Messe alle ore 6,00 – 7,00 – 7,45 – 8,30 – 11,30 – 13,30

Ore 9,30 – Solenne Concelebrazione Eucaristica

Ore 10,30 – Processione fino al convento di San Francesco dove sarà celebrata la S. Messa – al termine ritorno alla chiesa parrocchiale. (Accompagnerà la processione la banda “Raffaele Viviani”).

Ore 18,30 – Recita del S. Rosario

Ore 19,00 – S. Messa – Litanie – Benedizione Eucaristica solenne

Al termine delle celebrazioni liturgiche: dalle ore 20.30 – tradizionale GIUNCATA.

N.B. – Quest’anno, come deciso dall’assemblea dei confratelli in data 18.03.2018, lo sparo dei fuochi d‘artificio è ridotto al minimo per ridurre le spese della festa e devolvere la quota risparmiata per i lavori alla chiesa parrocchiale.

Si consiglia agli automobilisti ed autotrasportatori di evitare il transito sulla via Raffaele Bosco nel tratto di strada interessato alla Processione, dalle ore 10,00 alle ore 11,30 e dalle ore 12,30 alle ore 14,30.

Affianco al programma ormai già consolidato negli anni, si aggiungono eventi con un occhio di riguardo nei confronti dei Giovani:

Domenica 20 maggio PENTECOSTE

“L’ultim pastier ppè à fest rà Maronna”

A conclusione delle celebrazioni delle 7:00 e delle 10:30 i giovani della parrocchia venderanno le pastiere preparate da volontari del posto. Il ricavato verrà utilizzato per le diverse necessità della parrocchia.

Domenica 20 maggio e Lunedì 21 maggio

“O’ lancio re‘ petal e ros”

I ragazzi della parrocchia, accompagnati dai loro animatori, passeranno tra le famiglie dei vari rioni della parrocchia per raccogliere i petali di rose. Tutte le famiglie sono invitate a collaborare!