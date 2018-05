Ultimo incontro di questa prima serie, ma nei discorsi di saluto di Teresa Pappalardo, Giovanna e Franco Simioli, si auspica decisamente per un prosiguo con altre edizioni. Tale richiesta nasce e matura dal grande afflusso di pubblico, da questi ragazzi, che come dice Simioli, li giudichiamo in negativo, ma quando poi sono spronati e indirizzati da Stefano Ruocco, sanno dare il meglio, dalla qualità culturale proposta, arricchendo e aggiornando le conoscenze storiche di appassionati e non. Positanonews supporta e supporterà queste importanti iniziative.

video e foto Sara Ciocio