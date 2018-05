Massa Lubrense piange Raffaele Gargiulo “l’analist”

E non potrebbe essere diversa la foto d’apertura quando ci lascia un amico che lascia impietrita tutta la città, quando ti colpisce come un pugno allo stomaco una notizia appresa mentre stai a duemila chilometri di distanza, una notizia che io e tutti i massesi non avremmo mai voluto avere ed ancora si stenta a crederle e vorresti tanto che sia una di quelle notizie false che di tanto in tanto circolano. Ed invece no, non è così ed è proprio vero che ci ha lasciato, stroncato da un destino crudele e beffardo, una cara persona voluta bene da tutti, una persona che con il Suo prezioso lavoro e quello dei Suoi collaboratori ha reso possibile prevenzione e salute per tanti di noi.

Bastava solo dire “Raffaele l’analista” ed il pensiero andava subito a Lui, a quella persona sempre disponibile e cortese, al suo perenne sorriso,a quella persona che oggi il Signore ha voluto che andasse ad infoltire le schiere dei Suoi angeli, oggi che non vale perchè Raffaele avrebbe potuto essere ancora e per tanto un punto di riferimento per tutti noi.

Ciao Raffaele, voglio ricordare quei tanti momenti passati in gioventà ad ascoltare i Vostri Concerti nelle piazze di Massa con il Tuo gruppo musicale, Ellealcuboerre prima e Derivata seconda poi, Tu con lello, Luigi e Luciano, che allietava e faceva sognare con le sue esibizioni tanti ragazzi come me. Ricordo ancora un concerto vostro visto dal tetto del Palazzo di Pasquale Ruocco e Voi ad esibirVi “sotto gli alberi” come mi ricordo delle volte che mi facevi provare a suonar sulla Tua tastiera e le dita mi tremavano per l’emozione.

Ed oggi di certo lassù, dopo il Tuo calvario, potrai ancor suonare musiche dolcissime rendendo il Paradiso, dove ci rincontreremo tutti un giorno un po’ più Paradiso.

E, da queste pagine, stasera oltre alla nostra forte preghiera che Ti accompagni in questo Tuo viaggio verso il cielo, il nostro forte abbraccio e le nostre sincere condoglianze alla amata Giuseppina, ai cari Mario e Claudio, a Raffaele, Caterina ed a tutti i Tuoi congiunti che ora Ti piangono e per i Quali chiedo la Tua intercessione, ora che puoi, al Signore affinche non faccia venir mai meno in Loro la forza della Consolazione. Ciao Rafele.

Domattina alle 10,00 nell’ex Cattedrale di Santa Maria delle Grazie il nostrio ultimo saluto a Raffaele.