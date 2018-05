Massa Lubrense. Ordinanza del sindaco per la bonifica della vegetazione invadente le strade

Il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, alcuni giorni fa ha messo un’ordinanza attraverso la quale ordinato ai proprietari o detentori di fondi confinanti con tutte le strade cittadine (statali, provinciali, comunali, vicinali e sentieri di pubblico passaggio) di provvedere alla bonifica della vegetazione che invade la sede stradale. Le bonifiche dovranno avvenire entro il prossimo il 3 giugno. Nell’ordinanza si impone “il taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche, che restringono o invadono le sedi stradali provvedendo, altresì, per proprio conto allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai tagli e dalle potature”. I proprietari dei terreni dovranno, altresì, “potare siepi, rovi e rami di piante e alberi presenti nei propri fondi in modo che non protendano oltre il ciglio stradale o coprano la segnaletica verticale e la pubblica illuminazione”. Il mancato rispetto dell’ordinanza prevede una sanzione pecuniaria che va dai 168 ai 674 euro, oltre alla sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristinare a proprie cure e spese lo stato dei luoghi.