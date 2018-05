Marcia dell’Amore da Minori a Pompei

Alcuni an ni addietro, fine anni ottanta, parroco don Giulio Caldiero, i fedeli di Minori organizaavano , verso la fine del mese di ottobre, una marcia per il santuario della Madonna di Pompei, che registrava una larga partecipazione.

Si partiva verso le 20.30 e, attraverso Maiori ed il Chiunzi, si scendeva per una breve sosta ad Angri (le prima volte) o ai Bagni le ultime volte. In entrambi i centri i fedeli erano accolti dai frati con tè e biscotti. Si raggiungeva il santuario (il campanile sembrava vicino ma era tanto lontano) verso le 4.,30-5,00. Stanchi ma felici.

ORA, nell’anno giubilare in onore di santa Trofimena, patrona di Minori, si potrebbe ripetere il tutto: certamente si registrerebbe una larga partecipazione particolarmente se la serata dovesse essere piacevole. Per due anni di seguito, nel corso di una momentanea sosta al Chiunzi, il ristorante “Valico di Chiunzi” di Graziano ha offerto ad ogn partecipante la marcia una pizza.