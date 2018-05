Maiori sporca. Valentino Fiorillo “Via Montecorvo impraticabile dall’Hotel Botanico alla Torre Normanna”

Maiori, Costiera amalfitana. Continuano le denunce pubbliche del consigliere di opposizione Valentino Fiorillo alle inefficienze dell’amministrazione di Antonio Capone che riceviamo e pubblichiamo “Eennesima puntata di “a Maiori va tutto bene”. Questa è via Montecorvo, un altro suggestivo sentiero, attraversato anche da residenti, che dall’Hotel Botanico, unico albergo a 5 stelle della Città, porta alla Torre Normanna. Mai arrivato a questa condizione di degrado. Quasi impraticabile, crediamo non ci siano commenti da fare. Non si può chiudere, come sarebbe il caso a questo punto per motivi di sicurezza, perchè ci sono residenti. Ringraziamo i cittadini che ormai quotidianamente ci inviano queste testimonianze”