Maiori, Sita: il comune replica sulla questione della “fermata bar oriente”, in via Capone

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato che ci è stato trasmesso dal Comune di Maiori, circa la questione riguardante la fermata in via Capone, in seguito alla diffusione di un avviso della Sita Sud, in cui si comunicava l’eliminazione delle coincidenze da/per Salerno, Amalfi e Tramonti/Nocera.

“Riteniamo quanto mai opportuno un chiarimento sulla questione della fermata SITA di via G.

Capone (storicamente definita del “bar oriente”) che da qualche giorno tiene banco in numerose

discussioni sui social e non solo. Abbiamo opportunamente ritardato qualsiasi forma di

comunicazione allo scopo di non alimentare dibattiti. allarmismi. nonché immancabili

speculazioni politiche su di un argomento. in cui forse è venuta meno una corretta informazione

da parte della società di trasporti.

La “fermata” in via G. Capone non è mai stata in discussione e per quanto ci riguarda mai lo

sarà. La “sosta” al contrario – prolungata o breve essa sia – mai autorizzata e sempre tollerata

da tutti con senso di responsabilità. ha fatto registrare da qualche tempo una serie di problemi.

per i quali abbiamo richiesto all’azienda maggiore cooperazione.

Collaborazione finalizzata al rispetto di poche. semplici regole dettate dal buon senso per una

civile convivenza. come quella ad esempio. dello spegnimento dei motori in caso di sosta, onde

evitare emissioni di fumi nocivi, che sono ragionevolmente alla base delle recriminazioni dei

cittadini residenti in zona.

In virtù del vecchio rapporto tra le parti. abbiamo intrapreso ogni azione necessaria a prevenire

e scongiurare situazioni che potessero arrecare danno a chicchessia. cercando di coniugare al

meglio gli interessi di tutti. Ci siamo relazionati con responsabili e rappresentanti dell’azienda,

e negli incontri non sono mai mancate le soluzioni alternative. Per questo motivo. consapevoli

dell’impegno profuso. il comunicato dell’azienda assume una valenza irriguardosa che ci lascia

senza parole.

Quello che troviamo francamente inaccettabile è la percezione di “ricatto” che tutta la questione

ha assunto e che emerge chiaramente dal comunicato stesso di soppressione della fermata. Un

atteggiamento grave, non tollerabile e non giustificabile, distante dai canoni abituali di chi

dovrebbe agire responsabilmente per garantire un servizio migliore, e che al contrario, assume

le peculiarità proprie dei ragazzini dispettosi che si allontanano dal campo di gioco portandosi

il pallone!

È un atteggiamento scortese che non possiamo tollerare. e che siamo certi il Dott. Simone

Spinosa – Responsabile della SITA SUD – ci auguriamo, saprà valutare al meglio.

Noi continueremo, come al solito sulla strada della collaborazione e delle proposte. finalizzate

alla soluzione dei problemi e non al loro incremento. allo scopo di scongiurare eventuali

disservizi che graverebbero solo ed esclusivamente sugli utenti.

Continueremo con senso di responsabilità. come sanno bene i vertici aziendali. con garbo e

determinazione. ma nel caso. non avremo incertezza alcuna ad adeguare l’azione

amministrativa ad eventuali decisioni aziendali che vadano nella di direzione di creare disservizi

e penalizzare gli utenti.

L’Amministrazione Comunale”