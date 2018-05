In un estate musicale ove si consumano e si fruisce di concerti dall’alba al tramonto, a Maiori, unico nel panorama, si impara e si perfeziona la musica, con una serie di corsi divisi strumento per strumento, per bambini, per principianti e per esperti. Il calendario è già pronto, con largo anticipo per organizzare le vacanze intelligenti in un ozio creativo.

Nell’album tutti i maestri partecipanti alla III edizione del Maiori Music Festival dal 26 agosto al 2 settembre 2018. Per maggiori informazioni visita il sito www.maiorimusicfestival.it e consulta il regolamento. Novità di quest’anno è la realizzazione di un progetto discografico che vedrà protagonisti i partecipanti al laboratorio orchestrale diretti dal M° Alexandre Cerdà Belda e l’incontro con il M° Tommaso De’ Fuccia che proporrà un dialogo sulla progettazione, costruzione, evoluzione e customizzazione degli strumenti musicali a fiato. Per iscriversi ai corsi è semplice. Compila il form presente sul link seguente: http://www.maiorimusicfestival.it/modulo-iscrizione-maiori-music-festival-2018/

Flauto traverso e laboratori strumentali per bambini – M° Chiara Coppola – Docente di flauto presso il Conservatorio di Musica “G. Martucci” di Salerno 28 agosto – 2 settembre Maiori – Amalfi Coast (SA)

Clarinetto – M° Vincenzo Paci (Primo Clarinetto del Teatro “La Fenice” di Venezia)

Sassofono – M° Mario Ciaccio (Orchestrale presso la Banda della Polizia di Stato)

Corno – M° Imerio Tagliaferri (Docente di corno presso il Conservatorio di Musica “Tartini”

di Trieste e presso l’Alta Formazione Musicale “A.Peri” di Reggio Emilia)

Tromba – M° Ermanno Ottaviani (Seconda Tromba dell’Orchestra Sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia)

Trombone – M° Vincent Lepape (Primo Trombone nell’Orchestra del Teatro Regio di Torino)

Trombone – M° Antonio Sabetta (Trombonista presso il Teatro Olimpico di Vicenza, Assistente al corso)

Euphonium e Basso Tuba – M° Alexandre Cerdà Belda (Docente di Basso Tuba presso il

Conservatorio di Musica “G. Martucci” di Salerno)

Strumenti a percussione – M° Rosario Barbarulo (Percussionista del Teatro “G. Verdi” di Salerno

e docente di Percussioni presso il Liceo Statale “A. Galizia di Nocera Inferiore)

Musica d’insieme per ottoni – M° David Short (Già Prima Tromba dell’Orchestra Sinfonica della RAI di Roma, compositore, arrangiatore, direttore)