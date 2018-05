Maiori: Morte Caterina D’Acunto, eseguita autopsia. Oggi si terranno i funerali

Si terranno oggi, 4 maggio, alle ore 15:00 i funerali di Caterina D’Acunto 37enne.

Ne danno il triste annuncio il papà Biagio, le sorelle Michela, Rachele, Adriana e il fratello Andrea, il cognato Salvatore la cognata Tina, gli zii, i nipoti e parenti tutti.

E’ giunta dall’ospedale Mercato San Severino, ieri in serata, per la chiesa di S. Pietro in Posula dove oggi si svolgerà il rito funebre.

Sentite condoglianze a tutta la famiglia dalla redazione.