Maiori, da lunedì niente più sosta autobus Sita in via Capone: “Annullate le coincidenze”

Brutte notizie per diversi abitanti di Maiori. Il direttore regionale della SITA, Simone Spinosa, ha diffuso quest’oggi una nota nella quale si evince che vengono difatti annullate le coincidente per quanto riguarda via G. Capone.

Questa la nota completa:

“Si porta a conoscenza della Spett.le Clientela che a far data da lunedi 07 maggio p.v. l’area in oggetto sarà utilizzata esclusivamente per salita e discesa viaggiatori, sempre che la stessa non risulti occupata da veicoli privati in sosta.

In tal caso, venendo a mancare i parametri di sicurezza, sia per l’utenza che per il ns. personale la fermata sarà effettuata in concomitanza della successiva. Inoltre, in considerazione che l’area in argomento è stata destinata, dall’Amministrazione Comunale di Maiori, esclusivamente, a fermata per salita e discsa viaggiatori, le coincidenze fino ad ora garantite per i collegamenti da/per Amalfi, da/pcr Salerno, da/per Tramonti – Nocera, saranno, di conseguenza, annullate”.