Maiori: Francopio Pellegrino sarà il coordinatore cittadino di Forza Italia Giovani

Il coordinamento cittadino Forza Italia Giovani di Maiori ha finalmente un coordinatore locale, che risponde al nome di Francopio Pellegrino. Classe ’94, nato a Cava de’ Tirreni e laureando in giurisprudenza all’Università di Salerno, Francopio Pellegrino è sempre stato impegnato nel sociale e da cultore della politica, sin da giovanissimo, ha deciso di scendere in campo per porre il suo contributo a sostegno dei diritti della gente. Pellegrino coordinerà le attività del locale movimento politico giovanile azzurro, che si sta attrezzando sul territorio della Costiera Amalfitana al fine di dare nuova linfa al dibattito politico.

La nomina di Francopio Pellegrino è stata indicata dalla Coordinatrice provinciale di Forza Italia Giovani, Adriana Volzone. che si è espressa così su questa investitura: “legato alla politica fin da giovanissimo, attraverso un percorso durato un anno all’interno del gruppo provinciale Forza Italia Giovani – Salerno Pellegrino ha avuto modo di dimostrare una grande passione politica, una forte motivazione ed una buona capacità di aggregazione; non gli sarà, quindi, difficile portare questi valori con sé nel ruolo di coordinatore cittadino che si appresta a svolgere. A Francopio Pellegrino e a tutto il suo gruppo vanno i miei più cari auguri di uno splendido lavoro fatto d’impegno e di dedizione sul territorio di Maiori”.

Il Coordinatore Forza Italia Costa d’Amalfi e Capogruppo consiliare nel Comune di Minori, Fulvio Mormile, ha tessuto le lodi per Pellegrino: “nuova linfa tra le fila di Forza Italia, l’ingresso di Francopio Pellegrino all’interno del nostro organigramma partitico dà l’avvio ad una nuova fase politica per la Costa d’Amalfi che sempre di più punta ad essere rappresentata a tutti i livelli amministrativi. Ed è proprio dalla cittadina più popolata della Costa d’Amalfi che parte il progetto di formazione della nuova classe dirigente!. Un augurio particolare a Pellegrino da parte del coordinatore della Costiera Amalfitana Fulvio Mormile, che annuncia subito una serie di appuntamenti che vedranno il neogruppo giovanile avviare una fase sinergica con i militanti storici.”