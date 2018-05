Maiori, Forza Italia Giovani in piazza: domenica 20 maggio ci sarà un gazebo sul Lungomare Amendola

Forza Italia Giovani di Maiori è in rampa di lancio per presentarsi al territorio. Il coordinamento giovanile cittadino degli azzurri infatti promuoverà un gazebo informativo in collaborazione con il coordinamento Forza Italia della Costa d’Amalfi. Saranno presenti a questa iniziativa Francopio Pellegrino, coordinatore giovanile locale e Fulvio Mormile, coordinatore FI della Costiera Amalfitana: a Maiori è inoltre prevista la presenza di personalità provinciali e regionali del partito. Il gazebo promuoverà le attività del coordinamento cittadino appena costituito, oltre ad informare sulle battaglie per i diritti e le questioni che interessano la Divina.

Il gazebo azzurro sarà installato di fronte al Corso Reginna, dalle ore 10 alle ore 18.