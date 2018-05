Maiori: bollette pazze per il terzo anno. Civitas 2.0 denuncia

Come dicevano il GATTO e la volpe “dacci solo 4 monete”

ma abbiamo appurato definitivamente che “di loro non ti puoi fidar”

Per il terzo anno di fila (praticamente tutti quelli dell’amministrazione Capone) centinaia di maioresi si son visti recapitare avvisi per pagamenti non dovuti.

Per il terzo anno di fila, invece di limitarsi a chiedere scusa, la stessa amministrazione attacca oppositori, amministrazioni precedenti e presunti “furbetti” che vorrebbero infilarsi nelle loro mancanze per non pagare, offendendo i tanti cittadini onesti che devono anche perdere ore di lavoro in fila agli sportelli per vedersi riconosciuti i propri diritti.

Quest’anno, addirittura ci dicono che le spese degli errori saranno addebitate ai responsabili. Peccato che tale affermazione sia stata puntualmente smentita nella risposta all’interrogazione che ponemmo due anni fa quando, a fronte di 950 avvisi inviati, ben 350 risultarono errati, quasi il 37 per cento. In quella sede ci fu espressamente dichiarato, come si può leggere nell’immagine, che, le spese di spedizione per i solleciti sbagliati, ammontanti a circa 1.400 Euro, sarebbero restati “a carico del comune”. Ulteriore sberleffo