Maiori, aggressione ai danni di un dirigente dell’Asl

Un dirigente pubblico ufficiale della sede dell’Asl Salerno di Maiori ha subito un aggressione da parte di un ragioniere, rimandato a giudizio per truffa ai danni del professionista medico. L’uomo ha aggredito con calci, pugni e schiaffi il dirigente, poi è giunta sul posto una volante della Compagnia dei Carabinieri di Amalfi. I motivi della violenza sembra sia legata alla causa intentata da parte del professionista medico contro il ragioniere, per truffa ai danni di persone fisiche e falsa testimonianza. Il dirigente si è recato al presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello per ricevere le cure del caso.