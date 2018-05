Maiori, il 31 maggio consiglio comunale: si discute anche dei dehors

Convocato per il 31 maggio, ore 15 a Maiori, nell’aula consiliare di Palazzo Mezzacapo il Consiglio comunale. Gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, oltre a vari riconoscimento di debiti fuori bilancio per privati cittadini e il pagamento di fornitura dei materiali edili e idraulici per la manutenzione del patrimonio comunale, saranno anche i rendiconto di gestione anno 2017 (approvazione) e la variazione del piano triennale delle opere pubbliche e del bilancio per il periodo 2018-20.

Il confronto pubblico verterà anche sulla delibera di affidamento degli ormeggi alla società in house (la Miramare) e sull’approvazione di regolamenti del servizio di economato, sulle pubbliche affissioni e i controlli interni. Tema interessante di questo consiglio sarà anche la modifica al regolamento per la concessione del suolo pubblico per i dehors (art.5 bis, punto 2, comma 2), dato i trascorsi che hanno interessato le installazioni sul Corso Reginna. Il Consiglio in seconda convocazione è previsto per venerdì 1 giugno, ore 15, secondo la nota del Comune.