Maggio in Musica, la kermesse musicale sullo sfondo di Positano. Continua successo dei concerti Posimuse e il 25 grande Concorso Franco di Franco

Positano. Poche settimane al termine di Maggio in Musica, la kermesse musicale a cura dell’Associazione Posimuse e l’Associazione Franco Di Franco. Domenica 20 Maggio alle 20.00, il terzo appuntamento all’oratorio della Chiesa di Santa Maria Assunta con gli allievi del Conservatorio di Napoli, un concerto per violino e pianoforte, sulle sinfonie di Beethoven, Chopin e Skrjabin.

Il 25 e 26 Maggio, avrà luogo poi, il Concorso Musicale Nazionale “Franco di Franco” dalle ore 10.00 alle 18.00 per solisti (Pianoforte, Fiati – Sax, Clarinetto, Flauto, Fagotto, Oboe – Ottoni – Tromba, Trombone, Corno, Flicorni e Tuba – Archi, Canto – canto classico e moderno – Chitarra e Flauto dolce) ed ensemble.

A fare da traino alla realizzazione del Concorso è la ricorrenza dei venti anni dalla scomparsa del Maestro Franco Di Franco, figura di rilievo del panorama musicale positanese, compositore attento alla formazione culturale dei giovani. Lo scopo del Concorso è quello di diffondere e promulgare la Musica partendo dai giovani interpreti con età superiore ai 6 fino ad arrivare ai professionisti allievi delle Accademie Musicali disseminate sul territorio nazionale. Per cui all’interno del Concorso, oltre ai premi riservati ai vincitori delle diverse categorie, vi sarà un premio speciale intitolato “Franco Di Franco” il quale sarà assegnato al migliore esecutore negli strumentisti a fiato. I membri che andranno a formare la giuria saranno selezionati dal Direttore Artistico del Concorso, Roberto Grieco, e saranno pubblicati sul sito del Concorso.

La commissione assegnerà i seguenti premi:

SOLISTI:

PRIMO ASSOLUTO categoria SP – studenti delle Scuole Primarie:

Targa di merito

PRIMO ASSOLUTO categoria SM – studenti delle Scuole Secondarie di I° grado ad indirizzo Musicale (SM1, SM2, SM3 – classe prima, seconda e terza):

€ 150,00 (euro centocinquanta/00)

PRIMO ASSOLUTO categoria LM – studenti delle Scuole Secondarie di II° grado ad indirizzo Musicale (LM1, LM2 – biennio e triennio):

€ 250,00 (euro duecentocinquanta/00)

PRIMO ASSOLUTO categoria C – studenti del Conservatorio:

€ 300,00 (euro trecento/00)

e

PREMIO SPECIALE M° Prof. FRANCO DI FRANCO

Nella Sezione SOLISTI in particolare Fiati e Ottoni è stato inserito un ulteriore premio pari a € 200,00, assegnato al miglior esecutore. Tale premio è nato come simbolo della particolare dedizione che il Maestro Prof. Franco Di Franco riponeva verso gli strumenti a fiato, la stessa passione che ha generato il gruppo bandistico “SanVito Positano” ancora oggi in attività.

e

ENSEMBLE:

PRIMO ASSOLUTO categoria EF – Ensemble Flauti dolci di qualsiasi ordine scolastico:

Targa di merito

PRIMO ASSOLUTO categoria E1 – Scuole Secondarie di I° grado ad indirizzo Musicale:

€ 150,00 (euro centocinquanta/00)

PRIMO ASSOLUTO categoria E2 – Scuole Secondarie di II° grado ad indirizzo Musicale:

€ 250,00 (euro duecentocinquanta/00)

PRIMO ASSOLUTO categoria E3 – Conservatorio:

€ 300,00 (euro trecento/00)

PRIMO ASSOLUTO categoria E4 – Senza limiti di età:

€ 300,00 (euro trecento/00)

Il tutto si concluderà nella Chiesa di Santa Maria Assunta alle ore 20.00 con il concerto Voce e Pianoforte, musiche di Dvořák, Massenet, Lehár, Strauss, Charpentier, Arditi, seguite dalla voce di Valentina Bilancione e al piano Maurizio Iaccarino.

Vi invitiamo alla partecipazione.