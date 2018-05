L’UNITRE DI PIANO PRESENTA LO SPETTACOLO NAPOLITUDINE

A conclusione dell’anno accademico 2017-2018 un incontro di festa, con teatro musica e dolcetti. Il coordinatore della sezione di Piano, Lucio Esposito, ringrazia i collaboratori del direttivo e i docenti che hanno reso possibile un anno ancora più ricco e diversificato dei precedenti. Offrendo ai soci possibilità di condivisione di conoscenze e relazioni umane di grande valore. L’anno è iniziato con una crociera nel golfo di Sorrento, con un brindisi alla Minerva di Punta Campanella, passando per i tanti incontri di botanica con nello Trapani, di lingue con Rosellina Mauro e Ingrid Castellano, le conferenze del preside Emerito Agostino Aversa, del Prof Palmieri,gli incontri con il prof Durazzo. e esperti esterni proposti dall’assessore D’Aniello, incontri di Medicina e salute programmati dal Sindaco dott Vincenzo Iaccarino. Un ringraziamento particolare al Direttore dei Corsi Ambrogio Coppola, per la presenza continua e costante nella gestione delle attrezzature tecniche elettroniche, a Maria Grazia Coccurullo per le offerte degustative e per i corsi creativi, Sisa iaccarino, Lucia Starace Cinzia Russo per la ginnastica, i Comandanti Mongiovi e Benincasa curatori del corso di studi per la Patente Nautica. Il prof Elio Angrilli e Lucio Scibilia per gli spunti di riflessione, senza tralasciare il sig Salvatore Notturno e la squadra della biblioteca per il supporto logistico. I tanti viaggi hanno reso ancora più allettante la stagione autunnale e primaverile, dalle architetture di Zaha Hadid, ai giardini della Minerva al Castello di Lauro.

Ginnastica in villa.