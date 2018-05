Luigi Mansi, sindaco uscente di Scala in netta difficoltà

Secondo alcune indiscrezioni il sindaco di scala uscente Luigi Mansi, sindaco già per due volte consecutive, sarebbe rimasto sorpreso dalla lista avversaria composta dal capo Antonio Ferrigno, appartenente ad una famiglia storica di albergatori locali, e dai giovani al suo seguito.

La sorpresa

La lista composta da nuovi volti interfacciati al mondo politico sembrerebbe molto più pericolosa di quanto apparisse in realtà. Luigi Mansi si presenterebbe piuttosto perplesso e sorpreso tanto che si starebbe mettendo in contatto con un imprenditore edile locale che si presentò nella lista d’opposizione 10 anni fa.

Scala in fibrillazione

Scala è in fibrillazione per la tornata elettorale dato che è davvero complicato questa volta prevedere un vincitore, anche se tutto sembra essere molto quieto. Mansi, preoccupato dagli avversari capitanati da Antonio Ferrigno, starebbe cercando di rafforzare la propria lista sfruttando tutto il tempo a propria disposizione fino all’ultimo secondo possibile a differenza degli altri sindaci uscenti degli altri comuni che in passato presentarono immediatamente la lista trasmettendo trasparenza e sicurezza agli occhi dei cittadini.

Scala, unico Paese

Scala è l’unico Paese della Costiera Amalfitana che il prossimo 10 giugno si recherà alle urne. La data è stata decisa dal ministro Minniti, tramite l’emissione di un proprio decreto, nel quale ha specificato la data sopracitata ed in più la potenziale data di svolgimento del ballottaggio fissata per il 24 giugno.