Luigi Mansi presenta la lista “Scala che cambia”

La Lista “Scala che cambia” è stata ufficialmente presentatm dal Sindaco uscente Luigi Mansi. L’assetto base del sodalizio che ha amministrato il paese resta inalterato: sono confermati gli assessori Ivana Bottone e Salvatore Bottone, Adriano Forino, Lorenzo Esposito Afeltra e Fabio Mansi.

Finalmente si sciolgono tutte le indiscrezioni, la lista che dal 2008 amministra il comune più Antico della Costiera, porterà nuovi innesti e in maggioranza quote rosa: sono Nadia Mansi 23 anni, Carmela Di Palma 26 anni, Lucia Musollino 45anni, Pietro Staiano 40 anni ed Emanuele Falcone 36 anni.

“Ci apprestiamo con serenita’ ad affrontare questa tornata elettorale, consapevoli del lavoro fatto in questi anni a totale servizio della nostra Comunità – dichiara il sindaco, candidato al terzo mandato – Un impegno assunto 10 anni fa e al quale non siamo mai venuti meno, i fatti lo dimostrano.

Ci riconfermiamo la compagine più giovane, nonostante i dieci anni che ci hanno visti attivi amministratori di Scala; giovani anagraficamente, giovani per grinta, per entusiasmo e nelle idee, e forti, molto forti di un esperienza maturata sul campo e portata avanti sempre con un profondo senso del dovere”.



“Sono e siamo persone semplici e umili, figli di uomini e donne che con il loro lavoro quotidiano e costante ci hanno fatto diventare “grandi” – conclude Mansi nella nota – ed insegnato a rimboccarci le maniche e lavorare per un paese migliore”