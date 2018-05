E’ l’ora più buia delle istituzioni. Per Mattarella decide l’Europa, M5S, Lega e FdI per l’ Impeachment

Anche noi di Positanonews siamo divisi e sconcertati nel nostro interno. Mattarella poteva farlo , ha scritto giustamente un nostro collaboratore. Ed è vero. Ma l’esercizio di questo potere di veto non può essere incondizionato, non siamo in monarchia. Se la motivazione è quella che ha espresso ci sconcerta, non siamo liberi di voler uscire dall’Europa o dall’Euro, ma neanche di contestarne o cercare di rivederne le condizioni. Questo è in sostanza quello che appare alla maggior parte degli italiani. Se l’Europa e le banche possono mettere indirettamente un veto che ci andiamo a fare a votare?

Mattarella aveva anche altri strumenti istituzionali, può rimandare le leggi alle Camere. Perchè bloccare un Governo su una persona? Uno scontro senza precedenti che ha portato a chiedere l’Impeachment del Presidente. Si parla di mancanza di rispetto di una figura istituzionale, che però avrebbe dialogato con Renzi e Berlusconi che lo hanno votato, mentre Salvini e Di Maio no. Resta davvero incomprensibile quello che è successo e a settembre potrebbe ripetersi lo stesso scenario con Lega e Movimento Cinque Stelle che potrebbero ancora rafforzarsi di più , a meno che non si pensi che la gente si legga ancora le opinioni dei giornali che pure le capre sanno condizionati dall’appartenenza politica.

La crisi più lunga si trasforma nell’ora più buia. Non della Repubblica, di sicuro delle sue istituzioni, scrive Il Fatto Quotidiano Il crollo non è più quello dei partiti, non è più quello del sistema politico, ma quasi dell’ossatura dello Stato. Dopo 84 giorni di trattative e strategie, la Terza Repubblica si ripiega su se stessa. In un’ora tutto si sgonfia: il contratto, la strana maggioranza, il governo del cambiamento. I temi e non le persone, era stato detto, eppure è proprio su una persona – una sola – che tutto cade, all’ultimo metro: Paolo Savona, l’economista col piano B per uscire dall’euro, che Lega e M5s hanno indicato come unico possibile ministro dell’Economia e che per il Quirinale è stato l’unico motivo per non far partire il governo politico che pure aveva favorito e atteso per quasi 3 mesi. L’indicazione della Lega, alla quale ha aderito il M5s, col passare dei giorni è diventata pressione e infine impuntatura. Così è toccato a Sergio Mattarella farsi carico di tutto il peso delle macerie di questo tracollo, rifiutandosi di firmare il decreto di una nomina che, secondo lui, avrebbe ferito la Costituzione, essiccato il ruolo di garanzia della presidenza della Repubblica e messo in pericolo i risparmi degli italiani. Mattarella ha dovuto scegliere quale strada secondo lui fosse meno pericolosa per i concittadini di cui più volte si è dichiarato difensore civico. E così ha accettato di fare un primo passo verso un gorgo che si fa già nero nero e forse non immaginava quanto: Di Maio evoca le possibili “reazioni della popolazione“, Di Battista arringa la piazza con la messa in stato d’accusa, Salvini che vuole subito la data delle elezioni “oppure andiamo a Roma”, la Meloni che denuncia che il capo dello Stato “è troppo influenzato” da altri Paesi.

Savona, l’emblema dello scontro finale tra Quirinale e partiti anti-sistema

L’ora più buia – poco prima di cena – si consuma tutta al Quirinale, la casa della Repubblica, eppure è fatta di gesti irrituali, parole inaudite, procedure ribaltate. Incontri informali, minacce di impeachment appena fuori da Palazzo del Quirinale, “diktat” dei partiti al presidente. Lo stesso presidente è costretto ad agire come figura politica, in senso tecnico: convoca Conte per formalizzare la rinuncia al mandato di presidente del Consiglio (perché senza Savona non avrebbe avuto una maggioranza), ma solo dopo aver incontrato uno dopo l’altro Di Maio e Salvini, a sottolineare il peso effimero del presidente incaricato. In sostanza si sostituisce al professore, schiacciato tra le regole del Quirinale e le pretese dei partiti. In quei due incontri in extremis con Di Maio e Salvini Mattarella tenta di nuovo di smuovere i partiti da quella che sembra quasi una bizza: “Ho chiesto per quel ministero – ha raccontato nel suo discorso per certi versi drammatico – l’indicazione di un autorevole esponente di quella maggioranza, coerente con l’accordo di programma, un esponente che al di là della stima e della considerazione della persona non sia visto come sostenitore di una linea più volte manifestata che potrebbe portare probabilmente o inevitabilmente alla fuoriuscita dell’Italia dall’euro, cosa ben diversa da una atteggiamento vigoroso nell’Unione europea per cambiarla in meglio dal punto di vista italiano”. Un ministro politico, insomma, uno di peso, un leghista da battaglia. Magari Giorgetti, che è il vicesegretario della Lega, secondo solo a Salvini. Ma non Savona. Perché per quel ministero “la designazione del ministro dell’Economia costituisce sempre un messaggio immediato di fiducia o di allarme”. Non è in discussione la stima per la persona, ma cosa rappresenta. Nella realtà, arrivati a quel punto, il presidente aveva già capito che Savona ormai non era solo lo spettro dei mercati e dello spread, ma anche lo stemma stampigliato sulla bandiera da brandire in piazza.