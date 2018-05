L\'opera Essenza di Carmen Novaco a Sorrento

La scorsa notte “Essenza” la scultura in acciaio di Carmen Novaco è stata collocata nella sua ubicazione definitiva, ovvero in Piazza S. Antonino a Sorrento, in uno dei punti nevralgici della città. L’opera si pone in dialogo con i colori e le sfumature dei giardinetti, i passi ripetuti e costanti dei visitatori internazionali che transitano nel luogo, il vocio dei passanti locali. Una scultura realizzata con lastre in acciaio, sezionate a laser, e sottoposta ad un processo di sabbiatura e satinatura, con inserti in alluminio a cera persa. Maestria ed innovazione, quindi, si fondono nel lavoro dell’artista, una sintesi di un nuovo percorso artistico che vede l’autrice impegnata sul tema delle “rotture”; una condizione necessaria e vitale verso l’apertura, simbolicamente rappresentata dagli spigoli metallici che, con forza e determinazione, si spingono oltre uno spazio concreto, verso il nuovo. L’opera, esposta sul Corso Italia, in occasione del Sorrento Young Art e quindi a pochi passi dalla Villa Fiorentino, ha da oggi una sua collocazione permanente. Durante la serata inaugurale del Sorrento Young Art, evento istituzionalizzato ed entrato a far parte del patrimonio culturale della Città, Carmen Novaco ha ufficialmente donato la sua creazione alla Città ed alla Fondazione Sorrento. Una città che investe in arte, cultura, moda, cinema e teatro, un impegno ben sintetizzato da TvBoy nel suo murale – poco distante dalla scultura – in cui si sottolinea l’amore di Sorrento per l’arte. Il Syart oltre alla promozione degli artisti nazionali ed internazionali selezionati per la kermesse di arte contemporanea, lascia quindi un segno tangibile nel tessuto urbano, creando sinergie e contaminazioni, tra antico e moderno, innovazione e tradizione.

Rossella Savarese

Art Director Syart

Photo di Giuseppe Armellino