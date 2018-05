ll Virus della “servitù turistica” che fa perdere la cognizione del valore dei luoghi

Perdere il senso di ciò che davvero ha un valore, assoluto e non effimero, accade spesso con le cose e le persone più amate ed al tempo della globalizzazione è l’ambiente che subisce le conseguenze peggiori.

Nella parte meridionale della costiera amalfitana, il mare pur conservando la sua indiscutibile bellezza è purtroppo sempre meno “divino”, dal punto di vista della balneazione.

I 36 chilometri di costa da Vietri a Positano infatti, continuano a subire, anno dopo anno, un progressivo peggioramento delle condizioni di salute delle acque marine.

È un dato di fatto facilmente riscontrabile soprattutto percorrendo via mare il tratto di costa da Vietri ad Atrani.

È mortificante a volte ritrovarsi a navigare su questo tratto di costa dalla bellezza disarmante ma sempre più spesso sfregiato da orribili chiazze di schiuma galleggiante, trasportate dalle correnti che finiscono per stagnare nelle piccole baie ed anfratti.

Del resto il problema è già stato ampiamente documentato, dalle testimonianze dirette del

Gruppo operativo subacqueo salernitano GoSub, che ha portato a conoscenza di tutti, il peggioramento radicale avvenuto nel Golfo di Salerno negli ultimi 20 anni.

Si è passati dalle acque cristalline e piene di vita che molti di noi ricordano, ai fondali verdastri e ricchi di residui che attualmente soffocano ogni forma di vita marina.

Questo scempio è provocato dai numerosi scarichi fognari illegali a cui si aggiungono depuratori ancora insufficienti, mal funzionanti o addirittura inesistenti.

I sommozzatori hanno constatato che nel periodo estivo, quando la popolazione residente si quintuplica, le apposite vasche di liquami quasi sempre finiscono per superare la loro capacità massima, rilasciando in mare spaventose colonne di melma che trasportate dalle correnti, raggiungono la non piu’ tanto “divina” costiera.

Analogo problema si registra spesso anche in corrispondenza delle condotte sottomarine, utilizzate in assenza di depuratori, nella vana illusione che riescano a farne le veci…

Queste condutture non godono nemmeno tanto di buona salute e minano progressivamente gli habitat dei fondali marini.

«Un caso emblematico – sottolineano i sub – è la Secca di Capo d’Orso, un massiccio sommerso che parte da una profondità di 56 metri.

Luogo, un tempo, di immersioni incantevoli dove si poteva ammirare, oltre ad un mare azzurro, una vita rigogliosa e la presenza di specie molto particolari, come la paramuricea albina o la gerardia savaglia. Ora questo paradiso sta scomparendo, in quanto i sedimenti provenienti dagli scarichi massicci formano una sorta di cortina che soffoca tutta la vita».

All’inquinamento si aggiunge anche il bracconaggio, come rilevato dai sub : «Le basi sommerse degli scogli denominati “Due fratelli” di Vietri sul Mare sono oramai ridotti ai minimi termini, per via della pesca proibita dei datteri di mare».

Ad aumentare la fragilità dell’ecostistema marino è anche un intensivo traffico di imbarcazioni per i collegamenti turistici e le grandi navi da crociera.

Non si permette l’ancoraggio alle piccole imbarcazioni sotto costa ma invece si tollera quello di grossi natanti, anche in aree ricche di praterie di posidonia oceanica, pianta marina indispensabile alla protezione delle coste dall’erosione, nonché habitat di numerose specie ittiche.

Nonostante tutto però la Costa d’Amalfi offre ancora spettacoli naturali di grande pregio: «Nei pressi dell’arcipelago de Li Galli – spiegano i sub – ci sono mante e cetacei. È uno spettacolo unico e lo si può ammirare anche nei fondali dello scoglio d’Ischitella a Praiano».

Non è un caso quindi che dai dati di quest’anno, pubblicati recentemente dall’Arpac, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, i risultati dell’indagine sulla qualità delle acque della Costiera Amalfitana, sono rientrate nella categoria “Eccellente”, nonostante tutto e solo con qualche eccezione.

Atrani, Minori e Vietri sul Mare sono risultate purtroppo le località a scarsa balneabilità.

Le cause di inquinamento ad Atrani sarebbero da attribuire al non idoneo trattamento dei reflui urbani, alla foce del torrente Dragone ed a probabili rotture della condotta sottomarina a servizio della camera di carico ubicata in via dei Dogi.

Per Minori, l’Arpac specifica che l’impianto di depurazione, ubicato in località Grotte e recapito finale in condotta sottomarina, probabilmente presenta anch’esso rotture della condotta.

Ulteriori problemi sono stati riacontrati anche alla foce del torrente Reginna Minor. Quest’ultimo dato probabilmente è dovuto agli scarichi killer, provenienti dalle dalle alture montane ed attivi a modalità intermittente, come prova l’inconfondibile odore nella parte terminale del fiume, in alcuni periodi estivi.

Nel comune di Vietri sul Mare il tratto di mare di qualità “scarsa” è il primo tratto di Marina di Vietri.

Per l’Arpac qui le cause d’inquinamento sono costituite dalla foce del torrente Bonea e dal riutilizzo della preesistente condotta sottomarina, nei casi di guasto alle stazioni di sollevamento.

Alla luce di questi dati Arpac, riusciamo finalmente a comprendere a “tutto tondo”, le sconfortanti vicende di qualche mese fa, relative alla nuova condotta sottomarina di Cetara.

La realizzazione ex novo di questa condotta avrebbe consentito al borgo marinaro di allacciare la propria rete fognaria al depuratore di Salerno, così che le acque reflue non finissero più in mare, ma immesse verso l’impianto del capoluogo.

Il Governatore Vincenzo De Luca presentò a Cetara il 23 febbraio scorso, il progetto della nuova condotta cetarese, all’impianto di sollevamento di Vietri sul Mare e poi al depuratore di Salerno.

Il Sindaco di Vietri, tra tutti i soggetti interessati, fu l’unico a non essere presente quel giorno a Cetara e successivamente a lavori appena iniziati, a presentare ricorso, motivandolo con presunti dubbi circa la compatibilità della nuova condotta all’impianto esistente.

Prendiamo atto quindi che sarebbe stato opportuno mettere in cantiere un unico intervento che partendo dalla nuova condotta di Cetara, si sarebbe dovuto concludere con un ammodernamento globale della condotta vietrese di adduzione all’impianto di sollevamento, quanto meno…

Adesso dobbiamo solo sperare nel recente finanziamento della Regione approvato all’inizio del mese di maggio, di nove interventi, nell’ambito ex grande progetto Risanamento ambientale corpi idrici superficiali Provincia di Salerno, per circa 90 milioni di euro.

Dovrebbe riguardare depuratori e reti fognarie di aree con fiumi, laghi, acque di transizione e canali.

Un progetto trasferito nella programmazione Por Fesr 2014-2020, per evitare di perdere le risorse europee, per mancata realizzazione.

La vicenda tuttavia si porta dietro risvolti giudiziari: due anni fa la Procura di Salerno, dispose il sequestro di molti degli impianti di trattamento delle acque reflue in Costiera amalfitana, con amministratori e tecnici comunali che vennero anche indagati.

Le operazioni di risanamento dovrebbero ripartire quindi con il decreto dirigenziale della direzione generale per la Difesa del suolo e l’ecosistema, in esecuzione delle direttive di giunta.