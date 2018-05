Licola (Napoli): lite tra gruppi di extracomunitari, incendiata un’auto. “Più controlli, abbiamo paura”

11/05/2018 – Una notte di ordinaria follia nella zona di Licola Mare ieri sera intorno alle ore 22,30. «C’è stata una lite di cui non sappiamo il motivo tra due gruppi di extracomunitari – hanno spiegato alcuni residenti del posto -. Poi, uno di loro facente parte di una delle due fazioni ha incendiato l’auto ad un altro della banda avversaria. E’ davvero assurdo tutto questo solo quindici giorni fa sempre nella stessa strada ci fu uno scontro per futili motivi sempre tra due gruppi di extracomunitari sfociata, poi, in una inaudita violenza. Dai calci e schiaffi si passò alle bottigliate. Gli extracomunitari coinvolti non sono i ragazzi della moschea di Licola. Non si tratta di episodi isolati ma che ormai avvengono di continuo. Non ne possiamo più abbiamo paura e chiediamo più controllo delle forze dell’ordine la notte». Sul posto allertati dai residenti è, poi, giunta un’autobotte dei vigli del fuoco di Monterusciello che ha spento le fiamme.

TELECAPRINEWS