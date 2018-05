Con l’Entella si torna al 4-3-3: Sprocati recuperato, grossi dubbi a centrocampo

Nuovo avversario, nuovo undici titolare. Contro la Virtus Entella si ritorna all’antico ed allo schieramento a quattro in difesa. Colantuono muterà di nuovo radicalmente lo starting eleven dopo l’intermezzo 3-5-2 andato in scena al Curi di Perugia. Una scelta dettata dalle non perfette condizioni fisiche di taluni elementi e, soprattutto, dall’elevatissimo coefficiente di difficoltà della partita. La scelta di mettersi a specchio rispetto al modulo di Breda ha tutto sommato pagato e prodotto un punticino che ha praticamente blindato la pratica salvezza. Colantuono s’è complimentato con i suoi ma nel contempo li ha invitati a non abbassare la guardia. L’obiettivo è sempre lo stesso, fare più punti possibile. Contro i liguri, pertanto, la Salernitana scenderà in campo con la dichiarata ambizione di far sua l’intera posta in palio. Non sarà una passeggiata in quanto per l’undici di Aglietti la sfida dell’Arechi ha quasi il sapore dell’ultima spiaggia.

Colantuono tornerà al 4-3-3 anche e soprattutto grazie al recupero di Mattia Sprocati, rimasto in panchina a Perugia per i postumi del problema muscolare accusato nel corso della sfida col Brescia. A completare il tridente ci saranno Bocalon e Rosina, alla sesta gara consecutiva da titolare. Il fantasista calabrese vive un momento di condizione psicofisica eccellente, Colantuono gli ha fatto i complimenti e non vi rinuncerà malgrado le tante gare ravvicinate dell’ultimo periodo. In difesa il sacrificato sarà Mantovani, uscito acciaccato dal Curi: Casasola e Vitale arretreranno di qualche metro il raggio d’azione, Tuia e Monaco completeranno la linea. Grossi dubbi a centrocampo dove potrebbero rientrare dal 1′ Ricci e Kiyine, esclusi a Perugia. Per la terza maglia è bagarre tra Odjer, Minala ed Akpa Akpro. La sensazione è che a spuntarla possa essere il ghanese anche alla luce della scarsa vena dell’eroe del Partenio e dei crampi accusati dall’ex Tolosa a Perugia nel finale di partita. Staremo a vedere.