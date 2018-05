Legittimo o Litemo. Il racconto del lunedi di Ciro ferrigno

Uno dei casali più antichi del Piano è certamente Legittimo o Litemo, citato per la prima volta in un documento relativo ad un processo del 1536 tra l’Università di Sorrento e quella del Piano. È presumibile che il nome faccia riferimento ad un riconoscimento ufficiale, ex lege e quindi legittimo, riguardo alla proprietà di un esteso territorio ubertoso, ricco di alberi da frutta, sul quale forse poggiava il titolo di Baronia a favore di una famiglia locale di alto lignaggio. Potrebbero essere i Sangiovanni oppure i Massa, di antica nobiltà, riconosciuti già nel 1274, da Carlo I d’Angiò, col titolo di duchi di Pescasseroli.

Legittimo è terra fertile, di acqua buona e di gente longeva, sulla conduttura dell’acquedotto del Formiello che, dopo aver captato le acque alle pendici settentrionali del Vico Alvano, attraversa Mortora, Legittimo, scende a Sant’Agnello e raggiunge infine Sorrento.

Tre sono i motivi di grande interesse di questo luogo: la cappella di Sant’Andrea, la Villa Enrichetta e la figura del Professor Celestino Russo.

La cappella di Sant’Andrea, da poco sottoposta ad un lodevole restauro, nel corso dei secoli è stata soggetta a continui rifacimenti che rendono problematico stabilire l’epoca della fondazione. L’ipotesi più plausibile la daterebbe al sec. XV come luogo di culto, poi parte del convento dei Padri Teatini. L’altare, di marmo policromo, custodisce le reliquie dell’apostolo Andrea ed è sormontato dal tabernacolo. Di grande interesse è la pala d’altare che raffigura al centro la Madonna delle Grazie, a sinistra Sant’Antonio Abate, a destra Sant’Andrea Apostolo ed in basso le Anime del Purgatorio. L’opera, che non porta firma e data, dovrebbe risalire alla prima metà del XVI secolo e sarebbe pertanto collocabile nella serie di doni di opere d’arte alle chiese del Piano, elargiti con grande spirito di mecenatismo dalla famiglia Massa.

Percorrendo la pittoresca stradina in discesa, poco più giù della chiesa si eleva la massiccia mole di Villa Enrichetta, sulla quale troneggia l’elegantissima torre, con merli e vecchie finestre, forse inglobata nel Palazzo alla fine del ‘600. Senza dubbio si trattava di una torre a base quadrata, eretta a difesa contro le incursioni dei saraceni e appartenuta alla famiglia del barone Sangiovanni.

Nei primi decenni dell’Ottocento il grande Palazzo, nei mesi estivi, ospitava per la villeggiatura il barone Antonio Massa e la consorte, marchesa Maria Giuseppa Mastellone. La coppia aveva ben nove figli: Agostino, Nicola, Renato, Elena, Gaetano, Marianna, Teresa, Luigi e Francesca de Geronimo. Tutti i maschi scelsero di entrare nei Gesuiti e partirono missionari per la Cina, le ragazze pure scelsero la vita religiosa, diventando suore dei Sacri Cuori e Visitandine. Gaetano, l’unico nato a Piano, morì giovanissimo in Cina, dov’era in missione. Orbene, quando la prima figlia, Elena Massa, divenne suora, scelse di chiamarsi col nome della nonna paterna, Maria Enrichetta e, da quel momento, Enrichetta fu anche il nome della Villa.

Nell’ampia volta ad arco dell’androne d’ingresso è dipinto uno stemma gentilizio. La conchiglia del pellegrino contiene gli stemmi nobiliari delle famiglie con le quali era imparentato; al vertice, la corona ducale. Tale stemma sembrerebbe non appartenere ai Massa, almeno al ramo principale, perché l’Arma della nobile Famiglia carottese mostra, in un campo azzurro, cinque monti d’oro che muovono dalla punta a sinistra a gradazione, motivo assente nel dipinto. Nel vasto cortile all’ingresso ci sono due pozzi in pietra.

A Legittimo avevano estese proprietà anche i Cafiero, famiglia di armatori. Vincenzo (1790) e Rosalia Cafiero (1795) generarono Maria Laura, madre di Achille Lauro.

Come ho già detto, la cappella era inglobata nella casa dei Teatini, un istituto religioso maschile, nato nello spirito di rinnovamento della vita ecclesiastica, voluto dalla Riforma Cattolica agli inizi del XVI secolo. Fu fondato a Roma, nel 1524, da Gaetano Thiene e da altri membri dell’Oratorio del Divino Amore. Furono detti Teatini da Teate, antico nome di Chieti, di cui era Vescovo Giampietro Carafa, poi divenuto Papa Paolo IV.

Quando i chierici lasciarono Legittimo, la casa passò alla famiglia Russo. In tempi più vicini a noi, da Bonaventura e Angela Russo, nacque Celestino (1921-2010). Questi, giovane di grande talento, si laureò in Discipline Nautiche, Astronomia e Navigazione e svolse il servizio militare in Marina, presso l’Accademia Navale, fino all’8 settembre 1943, quando fu internato in Germania, dove rimase due anni. Insegnò presso l’Istituto Nautico di Procida e, per lunghi anni, al “Nino Bixio” quale Ordinario di Navigazione ed esercitazioni e Meteorologia, Oceanografia ed esercitazioni. Pubblicò molti libri e manuali riguardanti le discipline nautiche ed il famoso testo: “Appunti di Navigazione ed Astronomia Nautica”, con annesso formulario tascabile.

Oggi Villa Enrichetta, riconosciuta quale dimora storica, rifiorisce con un attento ed accurato restauro ed apre le sue porte ad un turismo di elite, che può beneficiare del verde dei frutteti che ancora la circondano, di acqua buona ed aria balsamica. Tutto il borgo offre, a chi sa leggerle, pagine d’una storia antica, un po’ snob, piena di fascino discreto.

Il racconto del lunedì di Ciro Ferrigno