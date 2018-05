Incredibile partita decisa nel secondo tempo a Roma . Lazio Inter spettacolare rimonta dei nerazzurri 2-3 . Champions e Icardi capocannoniere. La Lazio sarebbe andata in Champions anche se pareggiava ha condotto fino a un quarto d’ora dalla fine

TRIPLICE FISCHIO DI ROCCHI!!! VINCE L’INTER IN RIMONTA E VA IN CHAMPIONS LEAGUE!!!! LAZIO BATTUTA 3-2!!! BIANCOCELESTI IN LACRIME, IN FESTA I NERAZZURRI!!!47°

Eder, servito da Icardi, entra in area sulla destra e serve al centro Maurito che scivola al momento del tiro45°

4′ di recupero43°

Fallo ai danni Icardi al limite di sinistra. L’Inter prova a gestirla, ma perde palla dando la possibilità alla Lazio di guadagnare metri41°

Lazio con poche idee. I biancocelesti cercano solo i lanci lungi per Milinkovic-Savic che è lasciato solo d’avanti39°

Inzaghi si gioca la carta Nani, esce De Vrij38°

Conclusione di controbalzo dal limite di Milinkovic-Savic, palla che esce di un soffio37°

Ammonito Vecino che nell’esultare ha tolto la maglia37°

Corner battuto da Brozovic sul primo palo, Vecino salta più in alto di tutti e infila Strakosha nel palo più lontano37°

VECINO!!!! L’INTER PASSA IN VANTAGGIO!!!! 2-3!!!!!36°

Cambia Spalletti: Ranocchia per D’Ambrosio36°

Sinistro di Karamoh da dentro l’area, Strakosha respinge al centro dove Felipe Anderson poi chiude in angolo35°

CARTELLINO ROSSO PER LULIC!!! Già ammonito, il bosniaco entra in scivolata ai danni di Brozovic e si becca il secondo giallo!!! 34°

MAURO ICARDI NON SBAGLIA!!! 2-2 ALL’OLIMPICO!!!! 33°

CALCIO DI RIGORE PER L’INTER!!! QUESTA VOLTA ROCCHI NON HA DUBBI!!! Entrataccia di De Vrij su Icardi32°

Secondo cambio nella Lazio. Esce Radu (crampi), dentra Bastos31°

Esce tra gli applausi Ciro Immobile, dentro Lukaku30°

Conclusione di Brozovic da fuori, altissima29°

NON E’ CALCIO DI RIGORE!!! ROCCHI, dopo aver visionato il video, TORNA SULLA SUA POSIZIONE E SI RIPARTE CON LA PALLA ALL’INTER

ROCCHI INDICA IL VAR E VA A CONTROLLARE ALLO SCHERMO POSIZIONATO A CENTROCAMPO27°

CALCIO DI RIGORE PER L’INTER!!! Mano di Milinkovic-Savic sugli sviluppi del corner 26°

Icardi chiedeva un fallo di mano in area di Radu che cadendo ha effettivamente colpito col braccio il pallone. Rocchi concede il corner e opta per l’involontarietà del tocco25°

Inter che si sta un po’ disunendo, ma i ritmi sono decisamente piu’ bassi rispetto al primo tempo22°

Secondo cambio per l’Inter: Karamoh prende il posto di Rafinha20°

Contropiede della Lazio con Marusic che si fa tutto il campo e perde palla al limite, per sua fortuna alle sue spalel c’è Lucas Leiva che apre sulla destra in area per Felipe Anderson, poi il destro sull’esterno della rete18°

Cross di Brozovic per Eder che di testa manda di poco alto sopra la traversa16°

Cambio nell’Inter: fuori Candreva, dentro Eder15°

Gran palla in area di Brozovic per Perisic che trova, però, l’uscita provvidenziale di Strakosha13°

Traversone dalla destra di Cancelo per la testa di Perisic che non trova la porta12°

Cross di Brozovic dal limite di sinistra per Perisic che sovrasta Radu e di testa impegna centralmente Strakosha10°

Felipe Anderson prova a sfondare centralmente, Brozovic lo ferma e Miranda evita che il pallone termini sui piedi di Immobile8°

Sugli sviluppi del corner Luis Felipe prova il destro da fuori, alto7°

Cross di Murgia dal limite di destra per Immobile, Handanovic prolunga col guantone, poi Miranda manda in angolo5°

Proteste dell’Inter per un colpo al volto di Rifinha al limite, i nerazzurri volevano il calcio di punizione3°

Fallo ai danni di Felipe Anderson, giallo per D’Ambrosio

1°