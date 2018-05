L’appello dei promotori di un “Patto per Castellammare”: “Sindaco autonomo e giunta prima del voto” I firmatari propongono dieci punti da sottoscrivere per le amministrative del 10 giugno

Ad una settimana dalla presentazione delle liste arriva il decalogo rivolto a forze politiche e associazioni per il voto del dieci giugno a Castellammare. Dieci punti proposti dai promotori del tavolo riunitosi ad aprile-maggio 2018 presso il cinema Montil attorno all’appello “Patto per Castellammare di Stabia. Si legge in una nota a firma di Gennaro Caiazzo, Antonio Ferrara e Gianpaolo Valitutti: “Ridare speranza, investire sul presente, costruire il futuro” ritengono concluso il confronto avviato e consegnano alla discussione in corso in città una proposta di metodo e contenuti in vista delle elezioni del 10 giugno. Nel corso di quattro incontri che si sono svolti abbiamo avuto modo di ascoltare la posizione di forze politiche, liste civiche e importanti associazioni. È emersa una generale condivisione della metodologia proposta e del percorso politico possibile per aprire una fase nuova a Castellammare di Stabia:

individuazione di punti programmatici qualificanti, in primis lotta alla camorra e parità di genere, a partire dall’appello del 21 aprile; concorso alla proposta di una nuova classe dirigente; impegno a non candidare protagonisti dello sfascio e portatori di pacchetti di voti; riconoscimento del ruolo dei partiti e di quelle formazioni civiche autenticamente impegnate per il bene comune; coinvolgimento delle associazioni; verifica e condivisione delle liste al tavolo della coalizione; approvazione da parte del candidato sindaco di liste e programma; mandato di servizio affidato ai consiglieri e sindaco; riconoscimento al sindaco di piena autonomia nell’attuazione mandato politico-programmatico; indicazione della giunta prima del voto.

Il confronto in città in queste ore prosegue. Mancano pochi giorni alla presentazione dei candidati. Ci auguriamo che la condivisione di tale proposta nella individuazione di programma, liste e candidati sia la più ampia e qualificata possibile, nell’interesse esclusivo di Castellammare di Stabia e dei suoi abitanti.