L’americano Alfonso Ribeiro, in vacanza con la moglie a Positano, fa acquisti nei negozi di moda

Ancora vip a Positano. Da ieri nella perla della costiera amalfitana è in vacanza l’attore, cantante e ballerino americano Alfonso Ribeiro, che ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax in compagnia della moglie, con la quale si è tuffato nelle stradine positanesi e tra i negozietti della moda Positano. Proprio in uno di questi, “Lo Scrigno di Brunella”, si è fermato a fare qualche acquisto in modo da portare con sé un pezzetto della splendida Positano.