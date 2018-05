L’aguzzino di cani e gatti individuato grazie alla targa

Il Mattino – Simona Chiariello

CAVA DE’ TIRRENI – Di notte, ma anche nelle prime ore del pomeriggio, lancia petardi contro i gatti ed i cani di via Principe Amedeo. Ma non solo, perché c’è più di un sospetto che sia lui l’autore degli avvelenamenti dei giorni scorsi. Ora, però, i residenti sono riusciti ad identificarlo e ad appuntare il numero di targa della sua auto. Da oggi nei suo confronti è stata presentata una formale denuncia. «Ha rischiato il linciaggio – spiega Giuseppe Salsano, presidente del Comitato Ordine e Quiete, nonché tutore della colonia di gatti di via Principe Amedeo – Già da settimane i residenti hanno segnalato che un uomo, non identificato, alle prime luci del giorno e nel primo pomeriggio passava per via Principe Amedeo e lanciava petardi contro i gatti ed i cani del quartiere». E continua: «Abbiamo più di un sospetto che sia la stessa persona responsabile degli avvelenamenti ripetutisi nell’ultimo periodo. Nella giornata di ieri è tornato. Questa volta intorno alle 14 è sceso dalla sua auto per lanciare i botti ed ha tentato di scappare. È rimasto bloccato in un ingorgo ed alcuni residenti lo hanno accerchiato. Ha rischiato il linciaggio anche se poi è riuscito a fuggire». I testimoni sono riusciti ad annotare il numero di targa. «Abbiamo annotato la targa – conclude Salsano – Ci siamo recati dai carabinieri ed abbiamo presentato una denuncia nei suoi confronti. Speriamo che le indagini abbiano presto dei risultati. Per noi del comitato e per tutti residenti del centro è diventato un incubo».