Con i mille velisti della Rolex Capri Sailing Week (11-19 maggio) si apre la stagione 2018 delle regate internazionali. Un mix straordinario di eventi sull’acqua con la Regata dei tre Golfi a Napoli e poi a attorno all’isola azzurra con il Campionato nazionale del Tirreno, la Maxi Capri Trophy e Milyus Cup. Un appuntamento organizzato dal Circolo del Remo e della Vela Italia, dallo Yacht Club Italiano e dallo Yacht Club Capri che rappresenta non solo un evento sportivo tra i più importanti al mondo, ma che è anche di grande rilevanza economica, per l’elevata partecipazione di atleti, appassionati del mare e imprenditori del settore. Un evento che velisti, armatori, campioni di successo fanno diventare la Rolex Capri una regata diversa dalle altre che si tengono in altre località sia in Italia che all’estero. La prima regata, la storica Regata dei Tre Golfi, prenderà il via alla mezzanotte di venerdì 11 maggio. Valida per il Campionato italiano Offshore 2018, è inserita da quest’anno all’interno del circuito IMA Mediterranean Maxi Offshore Challenge 2017-2018. Al termine della Tre Golfi la flotta si trasferirà sull’isola dei Faraglioni dove, dal 12 al 19 maggio, a fare gli onori di casa sarà lo Yacht Club Capri. Anche sull’isola azzurra i regatanti troveranno un villaggio con lo stesso layout di quello napoletano, allestito presso il porto turistico, che da martedì a sabato rappresenterà il nuovo “campo base”. In questa edizione, la Rolex Capri Sailing Week si arricchisce della partecipazione dei Maxi Yachts e rafforza la presenza dei Mylius che hanno scelto questo evento per il secondo anno consecutivo per disputare il proprio campionato di classe. Confermate inoltre le regate del Campionato Nazionale del Tirreno, valide per la qualificazione al Campionato italiano di Vela d’Altura.

di 22 Galleria fotografica Rolex Cup Galli Positano