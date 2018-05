La lettera di un lavoratore: “Dopo un incidente in moto, ho dovuto trovare un passaggio per l’Ospedale”

Riceviamo e pubblichiamo la lamentela (più che comprensibile a nostro parere) di un lettore di Positanonews che sottolinea i soliti problemi all’Italiana. Nonostante a Positano ci sono strutture da 1.000 euro a notte, non si trovano i soldi per comprare qualche ambulanza di più, per pagare del personale che guidi ambulanze e tenga le strade pulite. Quanto successo a Mattia ha dell’incredibile, vi lasciamo leggere le sue parole per capire meglio la giornataccia che ha vissuto:

Buongiorno Michele, sono un amico di Marilù, mi chiamo Mattia D’Aniello sono di Sorrento e lavoro a Positano come portiere notturno.

Venerdì mattina a fine turno alle ore 8.30 circa ho avuto un incidente nel quale ho rischiato grosso, ero in moto e percorrevo la statale ss163 in direzione Sorrento, nella zona della Garitta precisamente al km 11 sono scivolato su della ghiaia presente sulla carreggiata e di conseguenza scaraventato contro il muro della montagna sulla mia destra, infrangendomi con il capo ed il lato destro del corpo per poi cadere sull’asfalto a pancia in giù. Ciò mi ha provocato diverse escoreazioni tra volto, mano, ginocchia, e caviglia, in oltre ho un dito, il terzo della mano destra, lussato e fratturato, e ovviamente dolori ovunque! La moto si è distrutta, un CBR 600 rr.

Sono stato soccorso da tre conducenti di macchine a noleggio che erano parcheggiati nella piazzola di fronte, i quali hanno visto il tutto.

Uno dei tre ha chiamato l’ambulanza, mai arrivata, in fine ho trovato un passaggio all’ospedale di Sorrento.

In tutta questa storia ho scoperto che hai scritto poco fa un articolo su un incidente: https://www.positanonews.it/2018/04/grave-incidente-alla-garitta-a-positano-lambulanza-arriva-dopo-40-minuti-diretta/3240057/

E guarda caso è il punto esatto dove ho avuto l’incidente venerdì.

Adesso volevo chiedere se mi sai dire chi era la persona dell’incidente di aprile perché vorrei procedere nei confronti del comune o l’anas incaricata al mantenimento della sicurezza stradale.

E se mi sai indicare come procedere?

Vorrei pubblicare anche il mio accaduto ed avvisare tutti del pericolo non indifferente!

Grazie mille

Mattia