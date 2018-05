La grande guerra in Forza Italia a Caserta tra nomine e dimissioni

Il commissariamento del partito provinciale di Forza Italia nominando il presidente della Provincia Giorgio Magliocca, con l’obiettivo di mettere nell’angolo il consigliere regionale e coordinatore provinciale almeno fino a qualche giorno fa, Gianpiero Zinzi, ha innescato una serie di reazioni a catena, ultima in ordine cronologico le dimissioni del comitato cittadino di Caserta. «Abbiamo rassegnato – ha dichiarato il presidente cittadino Antonio Cuscunà – le nostre irrevocabili dimissioni dalle cariche finora ricoperte all’interno del partito azzurro casertano. Negli ultimi 4 mesi abbiamo subìto, come fossimo meri spettatori, le conseguenze di una lunga serie di immotivate decisioni calate dall’alto che nulla hanno avuto di politico, ma che hanno prodotto ripercussioni sulla nostra comunità, svilendo il ruolo del Comitato e nel contempo vanificando l’immagine di un partito plurale e aperto che a fatica stavamo contribuendo a ridisegnare – dopo anni di assenza – sul territorio. Nonostante questo il Comitato ha continuato a riunirsi regolarmente ed a far sentire la propria voce su tematiche importanti. In ultimo, però, le azioni e le modalità riservate ancora una volta al coordinatore provinciale Gianpiero Zinzi rappresentano a nostro avviso un ennesimo segnale negativo di spregio del territorio casertano che non siamo disposti ad avallare in silenzio». La decisione di De Siano di commissariare Caserta forse è stata accelerata anche dall’ipotesi di nuove elezioni politiche, queste ultime già terreno di scontro con Zinzi che ha avuto la peggio non essendo candidato.

LIA PELUSO IL MATTINO