LA DIVINA COMMEDIA DA FIRENZE A NAPOLI AL TEATRO DELLE ROSE

Il laboratorio teatrale San Giuseppe diretto da Franco De Angelis, presenta al teatro delle rose una piacevole commedia in cui viene interpretata la divina commedia in vernacolo napoletano. L’operazione linguistica e la trasposizione teatrale è stata curata da Ambrogio Coppola per l’Inferno e Francesca di Nardo per il purgatorio e il Paradiso. Il ricavato sarà utilizzato per manutenzione e restauro del Santuario di San Giuseppe.