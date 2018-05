La Costiera Amalfitana su Geo& Geo Rai 3 protagonista il contadino

Giggino Aceto, il nostro contadino volante che è stato protagonista di una puntata del programma Geo&Geo che è andato in onda qualche giorno fa su Rai 3.

“C’ho ottant’anni e ancora salgo e scendo dalla mattina a sera porto in spalla i limoni faccio il lavoro come se fossi un ragazzo di 20anni ” dice il contadino.

Durante la giornata, compito di Giggino Aceto non è solo quello di controllare i limoni ma anche di costruire le “pertiche”, pali di castagno che servono a proteggere i limoneti.

Quindi in continuo movimento e cura del suo giardino, ormai da anni la sua vita la dedica alla terra.

Se bene quando si parla di costiera si pensi al mare, di fatto la tradizione locale è quasi tutta rivolta verso i Monti Lattari che la dividono dalle Piane Campane lavorare la terra è dura ma molto fertile e riserva grandi soddisfazioni.

Dopo un excursus sul Sentiero degli Dei e sulla Valle delle Ferriere, le telecamere di Geo&Geo sono poi approdate a Praiano dove hanno intervistato Giovanni Scala, un apprezzato e rinomato liutaio che ha trovato la sua fortuna nel piccolo paese della Costiera.

“Sono autodidatta da ebanista mi sono inventato il lavoro di liutaio. È legno ma serve a qualcosa, suona, il mobile lo metti lì e non dice niente – ha detto Giovanni -. Ho iniziato con strumenti tipici del sud Italia come la chitarra battente e i liuti e anche se vivo in un piccolo paese sono tantissime le persone che acquistano i miei strumenti anche fuori dal territorio della Costiera”.