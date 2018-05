I palazzi e le case comunali di tutta la Costa d’Amalfi, celebrano la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, innalzando i vessilli dell’Organizzazione, che sono stati consegnati personalmente da volontari del Comitato Costa Amalfitana ai Sindaci dei Comuni del comprensorio. Oggi, in occasione dei 190 anni dalla nascita di Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa, inizia la serie di eventi che proseguiranno poi questo weekend: i Giovani della Croce Rossa porteranno un progetto di sensibilizzazione ed educazione alla non violenza, mentre per i grandi ci saranno appuntamenti di prevenzione per la salute.

