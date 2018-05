Juve Stabia sogna, pareggio con la Reggina e va ai playoff

Reggio Calabria. Serviva un solo punto per confermarsi come la quarta forza del campionato. E il punto è arrivato in una giornata di festa per tutti: la Reggina che ha chiuso la stagione con un’altra salvezza, la Juve Stabia che resta quarta in virtù dell’1-1 che non ha scontentato nessuno. Le vespe ottengono così il pass per il secondo turno dei playoff, osservando venerdì le possibili avversarie e tornerà a giocare fra le mura amiche martedì 15. Alla squadra di Fabio Caserta (originario di Reggio Calabria e tifosissimo degli amaranto) basta il pareggio del Granillo, ottenuto in rimonta con Sorrentino che risponde all’immediato vantaggio firmato da Mezavilla.

Un risultato che inorgoglisce l’ambiente, per un progetto partito in estate non sotto i riflettori e che ha portato la Juve Stabia alle spalle delle grandi e inarrivabili del campionato. Con la Reggina (infoltita di giovani e seconde linee), Caserta ha dato spazio anche a chi ha giocato meno, preservando gli squalificati Mastalli e Canotto oltre a Paponi rientrato dopo diverse settimane di stop. In panchina anche Vicente, per un insolito ritorno al 4-2-3-1 (Melara, Strefezza e Berardi dietro a Sorrentino).

Forse uno schema dimenticato dai gialloblù che dopo neppure due minuti si ritrovano sotto per mano dell’ex Mezavilla. Il regista della Reggina raccoglie una corta respinta di Dentice e fulmina Branduani con una conclusione dal limite che s’infila all’incrocio. La Juve Stabia è comunque in partita, non si scompone e continua a svolgere bene il proprio compito. Al quarto d’ora Strefezza, nel frattempo passato da sottopunta con Berardi a sinistra, colpisce il palo a Licastro battuto con una gran botta dalla distanza. Al 25′ i campani pareggiano i conti, approfittando di un calcio di rigore concesso per fallo di Laezza su Berardi (decisivo di nuovo dopo il guizzo al 92′ col Siracusa valso il penalty trasformato da Mastalli). Senza il giovane scuola Milan, dal dischetto si presenta Sorrentino che si fa ipnotizzare dal portiere amaranto ma poi lo batte sulla respinta. Il duello fra i due continua alla mezz’ora, con Licastro che si rifugia in angolo sul tentativo dell’ex attaccante della Samb.

Nella ripresa si gioca poco, è la classica partita di fine stagione con il pareggio che sta bene ad entrambe. Anche perché la Juve Stabia, avvisata della goleada del Cosenza sul Trapani (3-0 dopo nemmeno 40′), non vuole correre pericoli e cerca di portare a casa il pareggio. Il risultato non è mai in bilico e Maurizi ne approfitta per dare spazio a chi ha giocato meno. Sono proprio gli amaranto a rendersi pericolosi in area stabiese, più di una Juve Stabia che resta guardinga. Il colpo di testa di Bianchimano (24′) e un tiro del neoentrato Tulissimi che termina sulla traversa (32′) sono le uniche occasioni di una ripresa che ha regalato poche emozioni. Ma ha regalato il quarto posto ed un leggero vantaggio alla Juve Stabia, in ottica playoff.Francesco Marino , Il Mattino