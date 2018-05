Joanne Palmaro l’attrice francese a Positano per uno shooting Da Adolfo a Laurito . Attrici e personaggi mondani circondano il buen retiro di Da Adolfo a Laurito, uno dei posti più suggestivi della Costiera Amalfitana e del mondo. Direttamente da Nizza in Francia, l’artista si è innamorata di questo straordinario angolo di paradiso. Modella e attrice francese seguitissima anche su instagram ed i social network. Ecco alcuni suoi film L’amour est une fête (2018), Errance (2014) and Addict (2016).