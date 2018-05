Deus sive Natura? (pseudo Spinoza) Dahin, dahin …..o Vater laß uns zieh’n!(Goethe, Mignon

J. A. M. M.! pure a S.Maria del Castello!

N.B: Tutte le informazioni utili – date ed orari al momento non indicati ,eventuali passeggiate prima dei concerti o spostamenti in caso di condizioni meteo avverse – saranno comunicate 10 giorni prima di ogni manifestazione via mail o pubblicate sul profilo FB di Cuomo Beniamino. Per il concerto a Jeranto tutte le notizie sono anche sul sito del F.A.I. (Fondo Ambiente Italia). A cura Associazione Aequa 20 – Vico Equense ; mail cuomobenjamin@yahoo.it; cell. 339 60 31 725.





A. M. M. ! pure a S. Maria del Castello!

Domenica 20 MAGGIO 2018 ore 11,30 Chiesetta di S. Maria del Castello Sirenide String Quartet Brani di Albinoni, Dvorak, Mascagni Alle ore 10,15 passeggiata breve dalla chiesetta verso Monte Comune con l’arch. Antonino Di Palma, esperto di politiche ambientali . La messa è celebrata alle 9,30

Luglio 2016, data da stabilire , al tramonto (imperdibile) Sagrato Cappella Rossa Montechiaro Max Fuschetto Group

Domenica 11 settembre 2016 ore 11,30 Monte Faito , Centro Sportivo “Worldwide string quartet” con il Quartetto Mitja In programma Alfred Hill (Australia), Enoch Sontonga(Sud Africa), Antonin Dvorak (Cecoslovacchia) e Luis Gianneo (Argentina) Una proposta di quartetti d’archi da (quasi) tutti i continenti con Alfred Hill e Luis Gianneo (di origine italiana) ,proposti per la prima volta in Italia.

Sabato 24 settembre 2016 pomeriggio, Arola Villa Giusso Leandro Tammaro, chitarra e voce “ Napoli per sempre nel cuore “