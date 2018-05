Ischia, tornano i capodogli. E c’è anche il “fedelissimo” Brunone

Placidi e misteriosi, i giganti del mare tornano a fare capolino nelle acque di Ischia. Dove i capodogli sono dei veri e propri habitué, prediligendo in particolare le profondità del canyon sottomarino di Cuma, tra l’isola verde e Ventotene. Ed è proprio qui che i mammiferi marini sono stati avvistati dal team di Oceanomare Delphis, la onlus che monitora i cetacei nel golfo di Napoli a bordo del Jean Gab, un veliero in legno dotato di particolari idrofoni in grado di captare i loro versi.

Si tratta della prima osservazione della campagna 2018 dell’Ischia Dolphin Project, attraverso cui – sotto la supervisione del presidente di Oceanomare, la cetologa Barbara Mussi – proseguono censimento e fotoidentificazione degli esemplari di stenelle, tursiopi, grampi, delfini comuni, balenottere e capodogli che prediligono le acque intorno all’isola d’Ischia. Tra questi, il ritorno – graditissimo – di Brunone, il capodoglio affezionato al golfo di Napoli, avvistato per la prima volta nel 2004 e poi ricatturato fotograficamente per quattordici anni, diventato ormai quasi una mascotte.

Gli esperti hanno poi riconosciuto anche Nirvana, un altro capodoglio, fotoidentificato per la prima volta nel 2014 e tornato nell’area dopo quattro anni di assenza. Gli animali sono stati avvicinati e fotografati durante la fase di emersione tra un’apnea e l’altra, il periodo nel quale i capodogli salgono a respirare prima dell’immersione successiva.