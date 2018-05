Ischia. Sequestrata una mega villa abusiva a picco sul mare

Gli agenti del commissariato di Ischia, in sinergia con i militari dell’ufficio circondariale marittima, hanno posto sotto sequestro una mega villa in zona Castiglione, tra Casamicciola ed Ischia, in quanto priva delle necessarie concessioni ed autorizzazioni edilizie. I sigilli sono stati apposti ad un corpo di fabbrica con corte circostante, composto da quattro stanze da letto e bagni interni, completamente rifinito, scale di accesso, ascensore, tettoia, solaio, una pedana in calcestruzzo, una scala in muratura di accesso alla pedana, una piscina e un locale interrato adiacente alla struttura. Sequestrati anche i mezzi e le attrezzature del cantiere. Denunciati i proprietari della struttura ed i sei operai