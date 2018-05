Ischia, la vita tra le falesie: ecco il primo volo dei tre falchi pellegrini

Guardinghi e curiosi, tre giovani falchi pellegrini, tre fratelli, si appoggiano sulle rocce vulcaniche del versante occidentale dell’isola d’Ischia: hanno appena compiuto il loro primo volo, dopo aver lasciato il nido.

Sono nati proprio questa primavera: un’ottima notizia per la biodiversità dell’isola verde, di cui questa specie di rapace – famosa peraltro perché si tratta dell’essere vivente più veloce (in picchiata raggiunge i 300 chilometri orari – è parte integrante, benché – come sottolinea l’ornitologo Rosario Balestrieri, presidente di Ardea, “non esista un vero e proprio censimento delle coppie nidificanti”.

I tre falchetti si mostrano fotogenici all’obiettivo di Michelangelo Ambrosini, autore di uno straordinario reportage tra le falesie di Forio, regalando cartoline efficacissime della varietà dell’avifauna isolana, la cui complessità ispira anche percorsi di birdwatching, come quello organizzato per domenica 3 giugno dalla sottosezione isolana del Club Alpino Italiano e con Ardea (info 348 9126940).

“Del resto – sottolinea Balestrieri, “il potenziale del birdwatching, in ragione soprattutto della crescita del turismo ambientale, è ancora inesplorato per l’isola”.

E chissà che a chi voglia armarsi di binocolo addentrandosi nei sentieri dell’isola non capiti di imbattersi nelle peripezie aeree dei tre falchetti, per i quali è appena cominciata una vita autonoma all’insegna della libertà.

La Repubblica – Pasquale Raicaldo

Foto Michelangelo Ambrosini