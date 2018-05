Svolta storica in Italia: inizia la Terza Repubblica, il premier scelto è Giuseppe Conte

La quarta settimana di maggio inizia con la svolta che il popolo italiano stava aspettando: sta per nascere la Terza Repubblica.

Luigi Di Maio ha annunciato al Colle che per il nostro Paese è arrivato un momento storico: “Ormai è fatta: ho indicato al Presidente Mattarella il nome che può portare avanti il governo. Ci sono voluti quasi 80 giorni ma possiamo dire che ne è valsa la pena. Prima si è discusso di temi e poi di nomi”. Il nome in questione è quello di Giuseppe Conte.

In pochi conoscono Conte: è un avvocato e docente di diritto nato in Puglia (provincia di Foggia) ma residente a Roma. Non è famoso per il semplice fatto che non ha mai ricoperto alcuna carica politica prima di oggi. E molto presto, con ogni probabilità, sarà lui il Premier di questa neonata Terza Repubblica Italiana. Conte ha ‘convinto’ sia il Movimento 5 Stelle che la Lega di Salvini. Si tratta di un ‘premier politico per un Governo politico’ chiarisce Di Maio.

Domani sapremo meglio come si evolverà la vicenda. Per stasera possiamo andare a dormire consapevoli che dopo quasi tre mesi di stallo, molto presto si potrà tornare ad avere un Governo vero e proprio che durerà per qualche mese. Poi, con ogni probabilità, dopo l’estate si andrà alle elezioni, forse con una legge elettorale diversa. Staremo a vedere. Nel frattempo seguiamo con molto interesse il lavoro che il neo eletto docente e avvocato svolgerà per i suoi concittadini.