Indagati quattro medici per la morte di un uomo di Vico Equense, avvenuta dopo le dimissioni dall’ospedale

Una settimana fa un 55enne residente a Vico Equense, in cura presso il centro di igiene mentale di Sorrento in quanto affetto da problemi psichici, è deceduto nella sua abitazione due giorni dopo essere stato dimesso dall’ospedale “Maresca” di Torre del Greco dove era stato ricoverato per un trattamento sanitario obbligatorio dato il manifestarsi di episodi di scompenso cardiaco. Dopo tre giorni di ricovero, durante il quale veniva sottoposto ad esami ed analisi, l’uomo chiedeva ed otteneva le dimissioni che gli venivano concesse alla luce di quando clinico rientrato nella norma e con la prescrizione di una terapia medica da seguire. L’ospedale di Torre del Greco precisa che, durante la degenza, l’uomo è stato visitato anche dai medici che lo aveva in cura a Sorrento, al fine di tranquillizzarlo. Quando il 55enne ha fatti ritorno presso la sua abitazione stava bene ma, dopo solo due giorni, è stato ritrovato privo di vita. Le sorelle hanno, quindi, sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Vico Equense che hanno provveduto a sequestrare la cartella clinica. Nel registro degli indagati, per atto dovuto, sono stati iscritti i nomi dei quattro medici che hanno visitato il paziente nei giorni del ricovero e che ne hanno firmato le dimissioni dall’ospedale. Le cause del decesso saranno chiarite dall’autopsia.