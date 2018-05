INCIDENTI A CATENA NELLA CURVA DELL’OCCHIOMARINO

Nelle prime ore del mattino, 08.30 di giovedì 17 maggio, per effetto di un fondo stradale sdrucciolevole, relativo alla presenza di ghiaia defluita per le piogge del giorno prima, un primo ragazzo in motorino, scivola, perde il controllo e cade. Nel mentre arriva l’ambulanza, altro motorino con al volante una signora che recavasi al lavoro a Positano, scivola e cade anch’essa. L’ambulanza va per caricare un ferito e ne trova due, e se non fossero intervenuti immediatamente personale dell’ANAS, con il deposito a pochi metri, la polizia urbana di Sant’Agnello, avrebbe avuto da lavorare per un bel pò. Entrambi in ospedale con fratture multiple e prognosi riservata, e motorini distrutti.