In diretta la terza giornata del Rolex Capri Sailing Week seguita da Positanonews con la nipote si “Schione” , il Capitano Fiorina . Siamo partiti dalla stupenda Marina di Cassano a Piano di Sorrento a bordo del gommone della società “You Know” con Lucio Esposito , che ci ha deliziato con la sua competenza in materia, Sara Ciocio e il direttore Michele Cinque.

Con noi , sul gommone della “You Know” (per i contatti clicca qui ), società che organizza escursioni fra il Golfo di Napoli e quello di Salerno, Costa d’ Amalfi, Punta Campanella e Capri , escursioni che sono vere e proprie esperienze emozionali, una persona eccezionale. Il Capitano Fiorina , una vera e propria donna di mare. “Sono a mare da quando sono nata, stavo sempre con mio nonno che mi ha insegnato tanto, ma sopratutto l’amore ed il rispetto per il mare . Per me il mare è libertà”, ci ha detto. Quella libertà che abbiamo provato tutti noi in una escursione straordinaria per documentare su Positanonews, il quotidiano online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, questa straordinaria gara velica.

La gara d’altura, giunta alla 64aedizione è valida per il Campionato Italiano Offshore 2018 ed è inserita, da quest’anno, all’interno del circuito IMA Mediterranean Maxi Offshore Challenge2017-2018. Altra novità è che chiunque potrà seguire la regata dal telefonino e dal computer grazie a “Yellow Brick” uno tra i migliori servizi al mondo di tracking satellitare per conoscere in tempo reale la posizione sul percorso delle imbarcazioni in gara, e adesso con la terza giornata, anche sul nostro giornale.

Un vento debole ha condizionato la seconda giornata, quella di ieri, delle regate della Rolex Capri Sailing Week in svolgimento nelle acque dell’isola Azzurra sino a domani , sabato 19. La flotta composta da ben 74 imbarcazioni è stata suddivisa in due campi di regata: il primo dedicato al Campionato Nazionale del Tirreno, nel tratto di mare compreso tra Capri e Sorrento ed il secondo per il Maxi Yacht Capri Trophy, con una prova costiera tra i Faraglioni e gli isolotti de Li Galli.

Per entrambe le divisioni Eolo è stato avaro, consentendo la partenza puntuale solo alla flotta del CNT che grazie ad un vento di 6-8 nodi ha potuto portare a termine la prima prova su un percorso a bastone di poco superiore alle 7 miglia (7.2), mentre la flotta di Maxi e Mylius, impegnata nella seconda giornata di regate, per assenza di vento,è stata annullata costringendo poi la flotta a ripiegare all’interno del golfo di Napoli.

Caol Ila R è arrivato ancora secondo: “In poppa ce la possiamo fare, ma di bolina Cannonball stringe decisamente di più” ci dice il suo armatore Alex Schaerer, felice di regatare nel Golfo in queste condizioni, con sole e poco vento.

Roberto Lacorte col suo Vismara 62 SuperNikka bissa la vittoria di ieri nei Maxi Racer Cruisers, seguito ancora dallo Swan 601 Lorima 1895 di Jean-Pierre Barjon – che tra questi nuovi mostri sembra una barca d’altri tempi – mentre terzo si è classificato Spectre.

Nella flotta Mylius Oscar 3, il 65′ di Aldo Parisotto, con alla tattica Paolo Cianvince la prova di giornata ma Ars Una di Biscarini e Rocchi resta saldo al comando della classifica generale provvisoria.

Nella giornata di apertura del Campionato Nazionale del Tirreno dopo una prova, al comando del Gruppo A, figura Freccia Rossa il Tp52 dell’armatore Vadim Yakimenco, primo anche nella divisione Race davanti ai napoletani di Endlessgame di Pietro Moschino.

Nella divisione Crociera (classe 0) al primo posto Duende Aeronautica Militare, il Vismara 46 di Raffaele Giannetti, in classe 1 Chestress 3 di Giancarlo Ghislandi con il suo J22 e in classe 2 Morgan IV di Nicola De Gemmis.

Nel Gruppo B del CNT al comando c’è Nereis di Fabio Cosentino con il suo Italia 998 F, primo anche nella divisione Crociera classe 3 davanti al primo della classe 4: Faster 2 di Marcello Focosi.

Oggi Il programma sarà:

9.00 briefing per gli skipper

10.55 segnale di avviso prove per tutte le classi

18.30 Premiazione della 64a Regata dei Tre Golfi presso il villaggio regate

20.30 Rolex Owners Gala Dinner