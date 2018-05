Il capitano del Napoli Marek Hamsik intenzionato a lasciare la squadra

, Il centrocampista e capitano del Napoli, Marek Hamsik, non sarebbe certo di rimanere nel Napoli la prossima stagione. I tifosi napoletani presagivano ciò e, per questo, la scorsa domenica contro il Crotone gli avevano dedicato uno striscione: “Capitano, resta con noi!”.

E’ uscita un’intervista del padre, Richard Hamsik, padre di Marek, in cui parlava del probabile trasferimento in Cina del calciatore napoletano, sarebbero tre i tre club interessati e un’offerta da 10 milioni annui.

Di seguito il passo dell’intervista a pravda.sk:

“Il loro interesse è serio, ma le trattative non sono facili. Il problema è che ora in Cina non c’è periodo di contrattazioni, ma questo accadrà solo in inverno. L’Asia ha una stagione intera in corso, e le squadre cinesi hanno dei limiti sul numero di stranieri. Un’altra cosa è che Marek ha un contratto con il Napoli per altri tre anni, quindi ora è tutto nelle mani dei manager e del suo presidente. In questo momento, la percentuale è per una sua partenza per la Cina. Ora il manager di Marek, Juraj Vengloš, parlerà con il presidente del club”.