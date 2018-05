If u Say Sunset . Cacciati dalla Marinella di Sant’Agnello l’evento si fa al Blubar a Positano

“Causa problemi tecnici non dipesi dalla struttura l’aperitivo al tramonto if you say sunset previsto per domani sera al bar La Terrazza di Sant’Agnello è spostato al Blubar di Positano.” Dalla Costa di Sorrento a quella di Amalfi dunque la splendida iniziativa nella straordinaria struttura di Lulù Fiorentino, non meno magica della Terrazza della Marinella, anzi.. Ma la cosa non è stata volontaria. Chi lo ha impedito? Siamo sotto elezioni nella cittadina della Penisola Sorrentina, cosa è successo?

Su Miglioriamo Sant’Agnello, gestito da Michele Vitiello e Natale De Gregorio, un commento

“Una cosa buona si faceva per il divertimento dei giovani a Sant’Agnello, un aperitivo in Piazzetta Marinella (al Bar che ricordiamo è di proprietà comunale) che non dava fastidio a nessuno, ma dava la possibilità a tanti ragazzi di riunirsi la domenica in uno dei posti più belli della Penisola. Naturalmente, come sempre, chi fa impresa/innovazione e divertimento qui viene visto come da osteggiare, soprattutto se non ha padrini. Così anziché essere aiutato viene spaventato da mille vincoli, e lasciato nella solitudine a risolvere le incombenze. È questo l’approccio di un Paese che ambisce a essere un posto turistico, o almeno che offra un’alternativa ai suoi giovani? L’aperitivo si farà, ma a Positano”