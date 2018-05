Instagram, Hashtag #positanonews, provateci per credere!

In occasione dell’estate 2018, ormai in procinto di arrivare, Positanonews lancia un’iniziativa social che vuole mettere in risalto la bellezza dei nostri posti invidiati dal mondo intero. Scattate una foto panoramica mozzafiato in Costiera Sorrentina o in Costiera Amalfitana e postatela su Instagram con l’hashtag #positanonews ! Le migliori foto saranno selezionate e pubblicate sul nostro portale con il nome del profilo Instagram dell’autore!

RENDITI PROTAGONISTA, VIVI LA COSTIERA, VIVI POSITANONEWS!