Massa Lubrense. Guerra sui parcheggi a Marina del Cantone. Denunce e scontri

Non si placa la guerra sui parcheggi a Marina del Cantone. Continuano scontri, denunce anche da parte di una società che si ritiene danneggiata. La Cooperativa “Nuovo mondo”, infatti, denuncia il fatto che nella Piazza delle Sirene si consente il parcheggio ad un numero di vetture superiore a quello realmente consentito. Dovrebbero essere parcheggiate solo venti auto ma, in realtà, le auto in sosta sono sempre molto più numerose e, quindi, si chiese un maggiore controllo su tali irregolarità. E’ chiaro che più si avvicina l’estate e più aumentano le guerre e gli scontri.