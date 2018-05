“Grey” la mostra di Luigi Collina al Bar Internazionale. E c’è anche una dedica alla bandiera blu a Positano

Positano. Martedì 8 maggio alle 19 al Bar Internazionale, l’inaugurazione della mostra “Grey” di Luigi Collina. Tredici i dipinti esposti per la terza edizione, dopo le prime “Blue” e “Red”questa è la volta di “Grey”, ancora una volta mettendo in gioco bei contrasti di colore, paesaggi e alcune figure mitologiche che fanno da filo conduttore per tutte le esposizioni. Artista e barman, una vocazione già mostrata negli scorsi anni attraverso opere dallo stampo introspettivo che ritraggono Positano con una visuale del tutto singolare. Luigi Collina è un fumettista di razza, antesignano delle “grafic novels” in Costiera amalfitana, con un percorso estroso con riferimenti che sembrano rivolti ad un mondo onirico e surreale, ma in realtà vi è sempre una finestra sull’attualità del vissuto quotidiano o del contesto della città, come una dedica provocatoria alla Bandiera Blu.. Non vi resta che venire.

L’esibizione sarà accompagnata dalle musiche di Deviuosmind, Peppe Di Lieto e Francesco Gargiulo. Vi invitiamo alla partecipazione.